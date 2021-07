L’idea M5S per l’ex oratorio di Verano Brianza: mini alloggi per anziani e giovani coppie in difficoltà La proposta del M5S di Verano: mini alloggi per anziani e giovani coppie in difficoltà nell’ex oratorio maschile.

Sulla questione oratorio maschile a Verano Brianza scende in campo anche il Movimento Cinque Stelle. Dopo l’appello della Lega che alla fine del mese scorso esortava il Comune a farsi carico dell’acquisto per creare in via Umberto un centro per giovani, over 60 e associazioni è arrivata la risposta del candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle Maurizio Borgonovo: «In un periodo che precede le elezioni amministrative non è sufficiente fare delle vaghe proposte ai soli fini di propaganda elettorale ma occorre avere delle idee programmatiche ben precise – ha sottolineato il consigliere comunale pentastellato in una nota diffusa all’inizio di questa settimana -. Nel programma elettorale del Movimento Cinque Stelle relativo alle elezioni del prossimo autunno sarà prevista la realizzazione di residenze e mini alloggi per anziani autosufficienti e per giovani coppie in difficoltà». Due le possibili sedi individuate dal gruppo.

«Per realizzare questo programma abbiano analizzato due possibilità: l’acquisto del vecchio oratorio o una parte di esso oppure l’acquisto della vecchia palazzina Enel al confine con Carate Brianza – ha aggiunto Borgonovo - Quest’ultima soluzione presenta il vantaggio di una posizione più consona vicino alla residenza “il Parco”».

