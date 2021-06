Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

Maria Angeles Parron Quesada, 48 anni, docente di conversazione spagnola al liceo linguistico Parini (foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Liceo Parini in lutto per la scomparsa della professoressa Parron: il ricordo di Nines È morta all’improvviso a 48 anni: il liceo Parini di Seregno e Lissone è in lutto per la scomparsa della professoressa Nines Parron. Il saluto della scuola e il ricordo dei colleghi. Funerale sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Besana in Brianza.

Il liceo Parini di Seregno e Lissone è in lutto. Piange l’improvvisa scomparsa della docente di conversazione spagnola Maria Angeles Parron Quesada, più conosciuta come Nines. È deceduta nella notte per un malore. Lascia un figlio di 25 anni e uno di sette. Era residente a Besana Brianza. Funerale sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Besana in Brianza.

Al Parini, nel plesso di Lissone, da due anni era titolare di una cattedra fissa, oltre che nell’indirizzo linguistico anche in quello economico-sociale. In precedenza aveva insegnato anche in altri istituti tra cui il Gandhi di Besana.

Ha lasciato un grande vuoto tra i suoi alunni e colleghi che l’adoravano per la sua grande umanità. Chiara Tomasone, che con lei ha trascorso tre settimane nel 2018 a Salamanca con un gruppo di 20 studenti, per l’alternanza scuola-lavoro, la descrive come ”una collega e amica meravigliosa, solare, vivace, sempre disponibile. Una persona molto inclusiva e che sapeva sdrammatizzare sempre e su tutto”.

Per i suoi studenti si spendeva tantissimo. Seguiva l’orientamento in entrata, ma soprattutto i progetti di certificazione linguistica per la lingua spagnola.

“Oggi siamo costretti a scrivere una cosa che non avremmo mai voluto fare - ha scritto il liceo Parini sulla pagina facebook - Nines ci ha lasciato e noi ora siamo costretti a fare i conti con la sua mancanza. Era una donna fantastica, una mamma amorevole e una docente amata da tutti, studenti e colleghi. Sempre sorridente, sempre ironica, sempre allegra, ma un post non può contenere il dolore immenso che proviamo e non può riassumere la sua personalità spumeggiante. A giugno il mondo odora di rose, erano i suoi fiori preferiti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA