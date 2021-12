Lettera di Adiconsum a Babbo Natale: «Aiutaci a mettere in sicurezza i pedoni sul ponte grande» «Aiutaci a mettere in sicurezza i pedoni sul ponte grande»: è questa la richiesta di Adiconsum inviata a Babbo Natale.

“Caro Babbo Natale ti scrivo”. Adiconsum torna alla carica e sollecita la messa in sicurezza del passaggio pedonale sul ponte grande di Carate Brianza, un nervo scoperto ormai da anni della mobilità pedonale. Ma questa volta, visti i numerosi appelli diretti alle istituzioni non andati a buon fine, Marzio Galliani, segretario di Adiconsum Monza Brianza Lecco, ha deciso di “rivolgersi” alla figura che tradizionalmente soddisfa i desideri di tutti i bambini. “Caro Babbo Natale quest’anno vorremmo chiederti una cosa molto importante, sia per noi che da tempo sosteniamo il problema, sia per molti caratesi e cittadini di paesi limitrofi: saremmo felici se per il 2022 oltre che arrivare, in primis, ad una normalità sanitaria, potresti illuminare qualche politico su questo tema e renderlo un uomo di buona volontà. Lo sappiamo che è difficile ma ti saremo davvero grati se ci provassi”, scrive Adiconsum in una lettera diretta a Santa Claus, in cui sollecita la risoluzione di un problema arcinoto e irrisolto ormai da diversi anni.

“Caro Babbo Natale tu ci hai insegnato a non scoraggiarsi, per questo ci rivolgiamo a te. Il ponte grande quello che collega tutta la brianza, esattamente quello di via Trento e Trieste, è praticamente non accessibile ai pedoni, per non parlare delle persone con disabilità. Francamente ci fanno sorridere tutte quelle belle parole sulla viabilità sostenibile”, prosegue Galliani nella lettera, in cui ribadisce le criticità legate ai camminamenti sui 2 lati del ponte grande di via Trento e Trieste, per poi ripercorrere la storia del cavalcavia e del suo passaggio pedonale, inagibile in sicurezza: “Sino a qualche anno fa il passaggio era un po’ più largo per pedoni. Poi un genio lo ha ristretto con degli impedimenti. Viene spontaneo rivolgersi ai politici. Ma Babbo Natale siamo andati da tutti, ci danno ragione ma non fanno niente! C’è disinteresse, attenzione di facciata, ma mai nessuno si sporca le mani. È un problema che interessa la gente comune che deve fare i conti con la realtà”. Galliani parla a tal proposito di un profondo disagio che da moltissimo tempo coinvolge la cittadinanza. Come Adiconsum “da tempo mettiamo sotto i riflettori il problema senza risultato, ma senza risultati”. “Sappiamo che sarai già pieno di lettere, ma speriamo che accoglierai la nostra richiesta. Porta a tutti i caratesi, e non, pace, salute serenità e lavoro, soprattutto a chi non l’ha. Ciao Babbo Natale”, conclude la lettera.

