Lesmo: spettacolare crash sulla Sp7 a mezzogiorno, il traffico va in tilt

Attimi di paura a Lesmo per un terribile incidente che ha spezzato la tranquillità domenicale. Attorno alle ore 12.30 sì è verificato uno spaventoso sinistro sulla SP7 che ha visto coinvolte tre automobili e ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e dei carabinieri.

La dinamica non è ancora stata chiarita, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente della Lancia Y grigia stesse transitando sulla strada in direzione chiesa Santa Maria Assunta quando ad un certo punto, all’altezza del centro sportivo, avrebbe perso il controllo della vettura. L’ipotesi più accreditata al momento sembrerebbe quella di un malore che avrebbe colpito il conducente lasciando l’auto in panne.

Nell’altra direzione stava invece transitando un Mercedes nero che fortunatamente è riuscita a sterzare evitando lo scontro frontale. L’urto tra le due Auto non è però stato scongiurato del tutto perché la Lancia avrebbe colpito comunque la Mercedes nella parte posteriore sinistra, schiacciandola contro il palo semaforico. La collisione tra le due vetture avrebbe infine causato un testa-coda per la Lancia Y facendola rovinare contro la parte anteriore sinistra di un BMW blu, anch’esso diretto verso Peregallo come il Mercedes nero. Il sinistro ha mandato quindi in tilt il traffico sull’arteria lesmese, causando diverse code. In un secondo momento sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di rimozione dei veicoli conclusesi solamente attorno alle 14.30.

Ancora da chiarire invece lo stato di salute dei tre conducenti, che sono stati soccorsi dai sanitari arrivati sul posto.

