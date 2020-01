Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente con ribaltamento a Lesmo via Maggi. 2 ragazzi feriti. (Foto by Edoardo Terraneo)

Lesmo, spavento nella notte: si ribalta un’auto con due 19enni a bordo Incidente per fortuna senza conseguenze nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio a Lesmo. Un’auto con due 19enni a bordo si è ribaltata. È successo intorno alle 4 in via Maggi

Spettacolare incidente anche se per fortuna senza conseguenze nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio a Lesmo in via Maggi.

Un’automobile sulla quale viaggiavano due 19enni si è ribaltata senza che vi fossero particolari conseguenze per loro al di là del naturale spavento. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma non c’è stato bisogno di alcun trasporto in ospedale

