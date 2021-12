Lesmo perde Ambrogio Fumagalli, un pezzo di storia del teatro cittadino

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Lesmo Ambrogio Fumagalli con il figlio Sebastiano (Foto by Michele Boni)

Lesmo perde un pezzo di storia del teatro. Si è spento nella giornata di martedì 28 dicembre Ambrogio Fumagalli, 92 anni lesmese doc, che aveva fatto parte della vecchia compagnia Filodrammatica dell’oratorio, prima di recitare nella compagnia Instabile e nel Tiramisù fondato insieme al figlio Sebastiano.

Cresciuto in oratorio, Fumagalli era anche un riferimento per il palio e per i carri di Carnevale.Tra le sue passioni anche il calcio che l’aveva portato a giocare nella Casatese e a sfiorare la possibilità di vestire la maglia dell’Inter, ma i suoi genitori avevano preferito stoppare questo sogno.

Per 40 anni ha lavorato alla Falck di Sesto San Giovanni e ha portato avanti sempre questo suo amore per il palco condiviso con la moglie Maria Rosa, compagna di una vita e scomparsa qualche anno fa.

Dal loro matrimonio sono nati i quattro figli Natalina, Cristina, Stefania e Sebastiano, che sono i fondatori di Arte e Spettacolo.

«Pensavamo che nostro papà fosse invincibile e un super eroe – ha detto il figlio Sebastiano -. Purtroppo ci ha lasciato e il dolore è immenso. Lui aveva sempre quella vitalità straordinaria e trasmetteva la sua gioia nella corte con la musica ad alto volume tutte le mattine. Anche in questo periodo che era ricoverato per un’infezione alle vie urinarie al San Gerardo di Monza riusciva a trasmettere il buon umore a tutti i pazienti. A questa sua malattia si è aggiunto purtroppo il Covid che ce l’ha portato via».

In tanti in queste ore stanno esprimendo cordoglio attraverso i social network indirizzandolo ai quattro figli. I funerali si svolgeranno venerdì 31 dicembre alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

