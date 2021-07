Lesmo, operazioni di restauro per campane e campanile: c’è anche una raccolta fondi Mercoledì mattina una ditta specializzata ha calato a terra le campane della chiesa di Lesmo: sono attese da un paio di mesi di restauri.

Lesmo da mercoledì 14 luglio per qualche tempo non sentirà scandire il trascorrere del tempo dal rintocco delle campane, che hanno bisogno di un restauro. Fin dalla mattina un’azienda specializzata ha calato i cinque bronzi dal campanile della chiesa Santa Maria Assunta che dopo oltre un secolo e mezzo hanno bisogno di essere girate ovvero cambiate di posizione nella torre per evitare rotture provocate dai colpi dei battacchi.

L’operazione si è svolta di fronte a un buon numero di cittadini che non hanno mancato di immortalare il momento con foto e video.

Inoltre sarà l’occasione per sostituire il castello del campanile e cambiare le cinghie e i motori che regolano il funzionamento delle campane. Questa operazione era già preventivata da diversi mesi, ma le lungaggini burocratiche e l’ottenimento dei permessi dai vari enti ha fatto slittare l’intervento a dopo la festa di Lesmo e Camparada che si è conclusa nella serata di lunedì 12 luglio.



Ora per le campane è atteso un periodo di restauro di circa un paio di mesi, ritorneranno per il mese di settembre. Il totale dell’importo dei lavori è 60mila euro. La comunità pastorale ha organizzato una raccolta fondi per sostenere i costi arrivata già a 15mila euro. Annunciati contributi anche da parte di enti del territorio pubblici, il Comune, e anche privati.

