Lesmo, maxitamponamento sulla Sp7 con cinque auto: traffico bloccato Maxitamponamento a Lesmo sulla Sp7, coinvolte cinque auto. Traffico bloccato. Il conducente di un’auto in codice giallo all’ospedale di Vimercate

Il traffico va in tilt a Lesmo a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 5 automobili sulla Sp7. Il sinistro è avvenuto una decina di metri prima dell’incrocio con via Petrarca, attorno alle 11.30 di oggi, sabato 24 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, la prima delle automobili coinvolte sembrerebbe aver rallentato la sua corsa in direzione Casatenovo per via del semaforo pedonale diventato rosso pochi istanti prima. Le vetture successive hanno quindi tamponato a catena la prima. I danni più ingenti sono stati riportate dalle ultime tre: una Ford Fiesta, un’Audi A4 ed un suv Range Rover.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nel sinistro ed in particolare il conducente dell’Audi che è poi stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate. L’automobilista, nonostante sia uscito con le sue gambe dalla vettura, ha riportato diverse contusioni e per precauzione è stato quindi accompagnato al nosocomio brianzolo. Oltre ai volontari del 118, sono intervenuti anche tre mezzi del comando di polizia locale “Colli Brianza est” che hanno rilevato il sinistro e hanno cercato di sbrogliare il traffico creatosi sulla trafficata strada provinciale. Dopo l’incidente infatti una delle corsie è rimasta bloccata e la viabilità è stata deviata tutta sull’altra. Il traffico è tornato poi alla normalità attorno alle 13.30, quando i veicoli sono stati rimossi dall’intervento dei carri attrezzi.

