Lesmo: l’avvocato che aiuta i bambini premiato dall’Associazione Life

Luca Zita, avvocato e consigliere comunale di Lesmo impegnato da anni a far valere i diritti dei bimbi sottratti ai propri genitori e portati all’estero, ha ricevuto nei giorni scorsi il premio “Solidarietà senza frontiere 2021” per l’Italia dall’associazione Life. Il riconoscimento è stato conferito a Zita dal sodalizio «per aver difeso persone senza distinzione di razza e credo religioso. Per il suo costante impegno giuridico a favore di minori, che ha permesso il rimpatrio di bambini illegittimamente sottratti e portati in Siria, Turchia, Algeria, Mozambico, Tunisia, Sud Africa, Macedonia e Belgio» come si legge nella motivazione scritta dall’associazione guidata dalla presidente Rossana Lanati.

«Sono molto contento di ricevere questa targa – ha detto il professionista lesmese – poiché io per i bambini faccio i salti mortali e non lo faccio per i soldi. La loro tutela è fondamentale anche se a volte durante il percorso di rimpatrio si possono trovare delle difficoltà poiché alcune leggi di paesi stranieri sono molto diverse dalle nostre. Se si ha la volontà di salvare i più piccoli lo si può fare impegnandosi costantemente».

Tra i casi più emblematici che l’avvocato ha seguito e portato a compimento c’è il ritorno in Brianza di Emma Houda, bambina del vimercatese rapita dal padre qualche anno fa e portata in Siria sua terra d’origine.

Lesmo premiato Luca Zita

Life, che ha conferito il premio a Zita, ha aderito nel 2021 alla XVII settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’Unar, e denominata KeepRacism Out, iniziativa atta a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze.

L’associazione non profit Life, ha sede legale a Palazzo Pignano (Cr) e sede operativa a Dervio, in provincia di Lecco, ed è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Lombardia, e del Registro della Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni Fondate sulla Razza e sull’Origine Etnica.

