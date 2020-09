La gru rimasta incastrata nel giardino di una villetta in via Lambro (Foto by Gabriele Galbiati)

Lesmo: gru “impazzita” attraversa la strada La gru era parcheggiata in una proprietà di via Lambro a Lesmo. Ha sfondato il cancello, attraversato la strada e finito la corsa contro una siepe. Nessun ferito. L’ipotesi è di un mancato funzionamento del freno a mano. Traffico deviato.

Attimi di paura a Lesmo nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Attorno alle 14.30 una gru, parcheggiata all’interno di una villa di via Lambro, ha sfondato la cancellata dell’abitazione e ha attraversato la strada finendo la sua corsa nel giardino della villetta di fronte, sfondando sia il muro di recinzione che la siepe.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti, perché sia sul mezzo che per strada non era presente nessuno in quel momento.

Sul posto sono subito accorsi gli agenti del Comando di Polizia locale, guidati dal comandante Luciano Alberto, per cercare di capire come la gru si sia mossa dal giardino. L’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine al momento è quella di un malfunzionamento del freno a mano.

Al momento non si registrano disagi per la viabilità sulla strada, ma a breve i vigili dovrebbero chiudere la circolazione sul tratto iniziale di via Lambro per consentire l’arrivo di un’autogru e favorire così le operazioni di recupero del mezzo.

I vigili consigliano quindi a chi dovesse recarsi in centro paese in arrivo da Gerno di svoltare su via Vittorio Veneto, passare per via Donna Rosa ed immettersi su via Marconi raggiungendo da lì le vie del centro storico lesmese.

