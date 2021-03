Lesmo, giardiniere folgorato: era al lavoro nella scuola dell’infanzia Un giardiniere al lavoro nel giardino della scuola dell’infanzia è rimasto folgorato nella mattina di lunedì marzo a Peregallo di Lesmo.

Un giardiniere è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro nella mattina di lunedì marzo a Peregallo di Lesmo. L’uomo, 35 anni, stava lavorando nel giardino della scuola dell’infanzia di via Caduti per la Patria e per cause da accertare avrebbe toccato dei fili dell’elettricità rimanendo folgorato. È successo poco dopo le 8.30.

Soccorsi allertati in codice rosso, gravità confermata anche per il trasporto in ospedale. Sul posto ambulanza e automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri, polizia locale e protezione civile. A quanto si è appreso la vittima sarebbe stata cosciente con ustioni agli arti.

