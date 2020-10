Lesmo, donna senza vita in un appartamento: indagini in corso, nessun segno di violenza Indagini in corso a Lesmo dopo il ritrovamento nella notte di una donna di 39 anni, svedese, senza vita all’interno di una abitazione di conoscenti. Le ipotesi al vaglio sono una morte naturale o una overdose da farmaci.

Indagini in corso a Lesmo dopo il ritrovamento nella notte di una donna di 39 anni senza vita all’interno di una abitazione di conoscenti. È successo tra martedì e mercoledì in via Monti. La donna, di nazionalità svedese, era in Italia da pochi giorni ospite, appunto, a casa di un amico.

I primi accertamenti da parte dei carabinieri hanno consentito di appurare che la morte non sarebbe riconducibile a un evento violento. Nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia: le ipotesi al vaglio sono una morte naturale o una overdose da farmaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA