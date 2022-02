Lesmo dice addio a Guido Poloniato, ex consigliere Dc e impegnato in parrocchia Aveva 89 anni, originario di Milano si era trasferito con la famiglia a Lesmo più di 50 anni fa. Cantava nel coro “Don Pietro Viganò” e organizzava i corsi culturali al circolo Carlo Maria Maggi a Peregallo.

Lesmo perde Guido Poloniato ex politico e volontario della parrocchia e attivo nel circolo Carlo Maria Maggi. Pensionato, 89 anni, è morto in settimana lasciando un vuoto non solo tra la moglie Mariella e la figlia Laura, ma anche tra amici e parenti che l’hanno saputo apprezzare i suoi modi sempre garbati. Originario di Milano si era trasferito con la famiglia a Lesmo più di 50 anni fa e ha lavorato a lungo come direttore tecnico di un’azienda grafica di Paderno prima di approdare alla pensione.

Negli anni ’80 è stato anche consigliere comunale della vecchia Dc, quando ad amministrare il paese era il sindaco Giovanni Redaelli. Nella parrocchia di Lesmo cantava nel coro “Don Pietro Viganò” e organizzava i corsi culturali al circolo Carlo Maria Maggi a Peregallo. Infine era anche membro del Movimento Terza Età capitanato da Marisa Mauri.

I funerali si terranno giovedì 10 febbraio alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta, dove per tanti anni ha intonato i canti religiosi sotto la sapiente direzione di Gianandrea Beretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA