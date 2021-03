Lesmo, Correzzana e Camparada al lavoro per gli oratori estivi: «Si cercano volontari maggiorenni» La comunità pastorale sintonizzata sul “Summer LIfe 2021”: don Mauro Viganò, e il coadiutore, don Stefano Borri, sono alla ricerca di tanti volontari che possano prestare servizio indicativamente dal 9 giugno al 16 luglio.

La comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Correzzana e Camparada pensa già al prossimo “Summer life” ovvero l’oratorio estivo e cerca volontari maggiorenni. Mai come quest’anno per garantire il servizio al netto di tutte le possibili limitazioni Covid serviranno molte persone dai 18 ai 65 anni per seguire gruppi di massimo 10 bambini ciascuno per creare le “bolle”. Dunque il parroco, don Mauro Viganò, e il coadiutore, don Stefano Borri, sono alla ricerca di tanti volontari che possano prestare servizio indicativamente dal 9 giugno al 16 luglio.

Tra l’altro serviranno anche over 65 per il servizio mensa per la consegna dei pasti già pronti in pocket-lunch e per la sanificazione degli oratori. La comunità pastorale dopo che per l’estate 2020 non ha portato avanti questo tipo di servizio, gioca d’anticipo per programmare giugno e luglio in collaborazione anche con i Comuni di Lesmo, Camparada e Correzzana (Covid permettendo).

Solo una volta che sarà definita la squadra dei volontari si potrà pensare a quanti bambini e ragazzi potranno iscriversi al “Summer Life”. C’è tempo per dare la propria disponibilità fino al 18 aprile. Per info si può consultare il sito https://www.4campanililesmo.it/estate-2021-campagna-acquisti-maggiorenni/.

