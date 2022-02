Lesmo, chiuso il Domino Café: bar senza gestore, stop al Parco Robinson Il Domino Cafè di Lesmo ha chiuso dopo la scadenza della convenzione: bar chiuso e stop ai servizi annessi, come il centro estivo Parco Robinson. Il Comune sta lavorando a un nuovo bando e a nuovi servizi.

Il Domino Cafè di Lesmo ha chiuso. Una storia di impresa che andava avanti dal 1996 si è fermata, così come anche tutti i servizi annessi. I locali del chiosco che si trova all’interno del parco comunale di via Ratti sono di proprietà comunale e soni vuoti ormai da ottobre.

«Abbiamo abbassato la saracinesca dopo che è scaduta la convenzione in essere con l’amministrazione – ha affermato Ambrogio Martinoli, titolare della società Domino Network che gestiva il bar - Siamo chiaramente dispiaciuti perché crediamo di aver portato avanti in quasi 30 anni tanti progetti sociali coinvolgendo tante famiglie, penso al Parco Robinson che ogni estate ha registrato mediamente l’iscrizione di 700 bambini, la gelateria con anche corsi per imparare a preparare i gelati, il servizio pre e post scuola o i corsi sull’alimentazione. Purtroppo tutto questo sembra finito».

Nel dettaglio, Domino Network aveva un contratto con il Comune valido fino a maggio 2020 che è stato prorogato di un altro anno fino a maggio 2021, considerata l’emergenza sanitaria. Dopodiché la società ha deciso di continuare a operare fino allo scorso settembre per promuovere il centro estivo.

«Abbiamo avuto un confronto con l’amministrazione proprio qualche mese fa: ci è stato spiegato che è intenzione del Comune promuovere un nuovo bando di gara, chi si aggiudicherà l’incarico dovrà occuparsi della gestione del bar e di investire 100mila euro in opere per migliorare il luogo – ha proseguito Martinoli - Noi invece siamo dell’idea che il nostro obiettivo rimane sempre quello sociale e poi di questa gara d’appalto non vediamo alcuna traccia. Non riusciamo a capire quale sia la strategia del Comune anche se restiamo disponibili per attivare la prossima estate il Parco Robinson per i piccoli. Certo che se non arriveranno risposte chiare in queste settimane sarà difficile per non dire impossibile organizzare un servizio del genere».

A replicare al Domino Network ci ha pensato l’assessore ai Servizi sociali, Filomena Scalise.

«Stiamo lavorando alla stesura di un bando affinché si possa trovare un gestore del bar che resti attivo tutto l’anno e che apporti delle migliorie per renderlo sempre più accogliente per le famiglie del nostro paese – ha affermato l’esponente della giunta di Lesmo Amica - Vogliamo che il parco di via Ratti diventi un punto di riferimento per Lesmo. Ringraziamo comunque Domino Network per tutto quello che ha fatto in questi anni e siamo contenti della sua disponibilità ad attivare il centro estivo anche se dobbiamo capire quando sarà avviata la gara d’appalto quale impresa si farà avanti e quali servizi ci verranno garantiti».

Intanto il Domino Cafè resta chiuso.

