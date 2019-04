Lentate sul Seveso, iniziativa bimbi sicuri in auto (Foto by Cristina Marzorati)

Lentate sul Seveso: un “Schiaffo” al polso per bambini più sicuri in auto - VIDEO VIDEO - Il Comune di Lentate sul Seveso sperimenta “Schiaffo”, il braccialetto rosso che aiuta a salvare la vita a un bambino in auto. Il sindaco forzista Laura Ferrari ha accolto la proposta del consigliere del Pd Antonio Mandato. Fino a luglio saranno consegnati 17 braccialetti.

Si chiama “Schiaffo”, è un braccialetto di colore rosso e aiuta a salvare la vita a un bambino. L’ha adottato il Comune di Lentate sul Seveso, il sindaco di Forza Italia Laura Ferrari ha sposato appieno la proposta del consigliere comunale d’opposizione del Pd Antonio Mandato. L’obiettivo è evitare tragedie in cui bambini lasciati figli in auto sono tragicamente morti per asfissia.

Ma come funziona? Basta un colpo secco, da qui il nome “schiaffo”, per arrotolare il bracciale attorno al polso del genitore che guida la macchina. Quando prende il bambino dal seggiolino, il bracciale deve essere legato attorno al bracciolo dell’ovetto. Quando il bambino viene rimesso a sedere, il bracciale torna al polso del genitore. Nel caso in cui la mamma o il papà lasciassero il figlio in macchina, il braccialetto gli ricorderebbe della dimenticanza.

Il Comune di Lentate sul Seveso ha deciso di donarlo a tutti i genitori dei neonati in paese dal gennaio scorso e lo farà sino al luglio, quando entrerà in vigore la legge che impone l’uso di seggiolini anti abbandono: segnalano la presenza dei passeggeri più piccoli. Sono diciassette i braccialetti che verranno consegnati e tra i beneficiari c’è Ayta, nata il 29 gennaio, di origini tunisine, è la quarta e ultima di quattro fratelli tutti maschi. È lei la prima neonata a sperimentare “Schiaffo” a Lentate.

