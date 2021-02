Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

Lentate casetta rifugio centro sportivo: la famiglia Ripamonti (Foto by Cristina Marzorati)

Lentate sul Seveso, la “Casetta” del centro sportivo diventa un “Rifugio”: riapre grazie a una famiglia La Casetta del centro sportivo “Ottavio Bugatti” di via Superga a Lentate sul Seveso rinasce grazie a una famiglia e diventa un “Rifugio”: è il progetto dei Ripamonti per rilanciare l’attività in un periodo difficile.

A due anni dalla chiusura, la Casetta del centro sportivo “Ottavio Bugatti” di via Superga a Lentate sul Seveso rinasce grazie a un presidente e alla sua famiglia. In piena pandemia è molto coraggiosa la scelta di Gianluca Ripamonti, patron della società sportiva Osa dell’oratorio, della moglie Marina e dei quattro figli Marco, Laura, Marta e Chiara: a settembre hanno partecipato al bando e la scorsa settimana si sono aggiudicati la gestione del bar-ristorante comunale denominato Casetta.

L’idea di Ripamonti, che prende in mano le redini dello spazio a titolo personale, l’Osa non c’entra nulla, è di farne un “rifugio”: «Un luogo accogliente dove ritrovarsi con amici o compagni di sport. Per questo la struttura sarà ribattezzata “Il Rifugio”».

I nuovi gestori pagheranno al Comune un canone annuo di 5mila e 520 euro e promuoveranno una serie d’iniziative. Il servizio dovrebbe debuttare a metà marzo, naturalmente Covid-19 permettendo. Scelta coraggiosa quella d’investire in un bar-ristorante, un settore oggi duramente colpito dalla pandemia. I Ripamonti però ci credono e in particolare il capofamiglia: in pochi lo sanno ma Gianluca è anche un cuoco sopraffino.

«Il progetto è di tutta la famiglia – si raccontano Gianluca e la moglie Marina Galbiati – Ci è sempre piaciuta l’atmosfera dei rifugi: la cucina, stare insieme, un ambiente caldo e accogliente».

I figli ora sono cresciuti, la più grande Laura ha 24 anni e la più piccola Chiara ne ha 12, e allora perché non provare? Ma quali saranno i giorni e orari d’apertura? In presenza di attività sportive “Il Rifugio” accoglierà i clienti dal lunedì alla domenica: in settimana dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 23 e nei week-end dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

«Inizialmente partiremo con la tavola fredda: panini e prodotti affini poi con l’evolversi della pandemia pensiamo all’attivazione della cucina».

Un ruolo fondamentale lo giocherà lo spazio esterno: «Ricollocheremo un gazebo sul retro, lasceremo la piccola struttura con tettoia per servire gli aperitivi».

“Il Rifugio” sarà poi sottoposto a un’importante manutenzione, costi e modalità saranno definiti nelle prossime settimane col Comune. La gestione comporta anche la promozione di iniziative come due corsi sul tema “Sport & alimentazione” e quattro laboratori di cucina all’anno dal titolo “Coltivare la passione per la cucina”. Infine nel periodo estivo e in occasione dei tornei verranno installati dei gonfiabili con lo scivolo ad acqua, momenti musicali e feste di compleanno.

