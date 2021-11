Lentate sul Seveso: investe un ciclista con l’Ape Car e si allontana, poi si pente e torna sul luogo dell’incidente Un 79enne è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente: ha detto di essersi allontanato dal luogo del sinistro per paura, Ferito un 31enne egiziano, operaio, portato all’ospedale di Desio in codice giallo.

Su un Ape Car ha urtato un ciclista, si è allontanato, ma poi, colto probabilmente dal senso di colpa, ci ha ripensato ed è tornato sul luogo del sinistro. Si tratta di un pensionato di 79 anni che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. I fatti sono avvenuti a Lentate sul Seveso lungo la Nazionale dei Giovi, alle 6.30 del mattino di sabato 6 novembre.

Ferito un ciclista egiziano, operaio, coniugato, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Desio per accertamenti. Sull’accaduto hanno da subito indagato i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno che, arrivati sul posto, hanno trovato il ferito ma non l’investitore. Mentre i militari erano sulle sue tracce, attorno alle 7.10 si è ripresentato sul luogo dell’incidente, dove ha ammesso le proprie responsabilità e ha detto di essersi allontanato per paura. Al 79enne è stata anche ritirata la patente di guida.

