Lentate sul Seveso, infortunio per un uomo di 46 anni: trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza L’incidente si è verificato in un deposito ferroviario di via don Carlo Gnocchi. L’uomo sarebbe inciampato e caduto. Le sue condizioni di salute classificate in codice giallo

Infortunio in un deposito Trenord a Lentate sul Seveso in via don Carlo Gnocchi. Un uomo di 46 anni è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza a fine mattinata di sabato 23 ottobre in codice giallo, in condizioni, quindi serie ma non gravissime.

L’ambulanza sul posto per soccorrere il ferito

Sarebbe inciampato e caduto in una buca non profondissima . Sul posto anche l’ambulanza del la Croce Bianca di Giussano e la Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA