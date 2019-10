Lentate sul Seveso: furto nell’azienda d’arredamento, rubato ottone per 15mila euro Colpo grosso nella notte tra domenica e lunedì a Lentate sul Seveso: una banda ha colpito in un’azienda che produce arredamento su misura in metalli, la Ods, ed si è dileguata con trenta quintali di ottone del valore di 15mila euro.

È scappata con trenta quintali di ottone, per un valore di 15mila euro, la banda che nella notte tra domenica e lunedì ha agito alla Ods di via Per Mariano a Lentate sul Seveso: azienda produttrice di arredamento su misura in metalli. Dopo aver danneggiato una parete sul retro, fronte bosco, una manciata di uomini col volto coperto dal passamontagna ha fatto razzia di barre in ottone, le ha caricate su un camion della stessa impresa ed è fuggita. L’azione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Indagano i carabinieri di Lentate sul Seveso e della compagnia di Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA