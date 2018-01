Lentate, l’appello in chiesa e su Facebook: «Sos, adulti volontari per carnevale cercansi» Don Andrea Zolli, responsabile della pastorale giovanile di Lentate e Barlassina, ha lanciato l’appello in chiesa e poi anche su Facebook: “Sos, adulti volontari per carnevale cercansi”.

“Sos, adulti volontari per carnevale cercansi”. Don Andrea Zolli è il responsabile della pastorale giovanile di Lentate e Barlassina e domenica ha lanciato in chiesa durante la messa l’appello per la ricerca di volontari per il carro di carnevale dell’oratorio Sant’Angelo di Lentate. E poi l’ha ripetuto su Facebook: «Sos: non abbiamo nessun adulto che faccia il carro di carnevale per il Sant’Angelo. Se qualcuno fosse disponibile, me lo dica. Abbiamo degli adolescenti che potrebbero dare una mano ma mancano gli adulti. Grazie. Se puoi fai girare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA