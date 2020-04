Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate, il sindaco visita le famiglie dei malati. Sovico: dolce regalo girato alla Fondazione Stefania Pasqua solidale, addolcita dal dono delle uova di Pasqua e, soprattutto, da una visita a chi è malato o lo è stato. A Lentate visita del sindaco alle famiglie dei malati. A Sovico uova di cioccolato donate da una pasticceria

Pasqua solidale, addolcita dal dono delle uova di Pasqua e, soprattutto, da una visita a chi è malato o lo è stato. Sabato 11 aprile la pasticceria “Dolci follie” di Sovico e da parte di un privato il quale vuole mantenere l’anonimato, sono state donate uova di cioccolato alla Protezione Civile di Macherio e Sovico, che a sua volta le ha consegnate alla Fondazione Stefania onlus e Rsd Luigi e Dario Villa di Muggiò.

A Lentate sul Seveso, invece, il sindaco Laura Ferrari, il comandante della Polizia locale e i volontari della Croce Rossa venerdì 10 hanno reso visita alle famiglie dei lentatesi malati o in quarantena, salutando anche chi è tornato dall’ospedale ed è guarito. Ho portato in dono colombe e un uovo per i più piccoli.

