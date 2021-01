Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Leggenda per leggenda: Menaresta crea la birra per il Bloom di Mezzago Da una parte lo storico club della musica indipendente, dall’altra i pionieri della birra artigianale in Brianza, cioè Menaresta: così tra Carate Brianza e Mezzago è nata Bloom 33.

Da oggi anche il Bloom di Mezzago ha la sua birra. Si chiama Bloom33 ed è completamente una creazione del birrificio caratese Menaresta. “Artigianale, etichettata a mano, Bloom 33 (P’ipa by Birrificio Menaresta) - si legge nella descrizione - è un’American Ipa (con luppoli della Yakima Valley, Usa) chiara pulitissima, spinta sul luppolo ma assai bevibile (raggiunge una perfetta sintesi tra aromaticità americana e gradevolezza europea)”.

La birra è disponibile per il delivery sul web shop dello storico locale tra le tante iniziative di “sopravvivenza” messe in campo per affrontare il difficilissimo periodo che sta passando ogni realtà che vive di pubblico.

Insomma, leggenda per leggenda: da una parte il Bloom, un locale di livello internazionale che ha ospitato e continua a ospitare i grandi nomi della musica indipendente (spesso precorrendo i tempi), dall’altra (precorrendo i tempi) il primo vero birrificio artigianale della Brianza, nato prima del boom (e non Bloom) della passione italiana per il luppolo d’autore.

