Le telecamere di Rai3 al Santuario della Rocchetta: Geo&Geo sul Cammino di Sant’Agostino Le telecamere del programma Geo&Geo di Rai3 hanno visitato il Santuario della Rocchetta a Porto d’Adda nell’ambito di un documentario sul Cammino di Sant’Agostino. Trasmissione in onda il 2 novembre.

Geo&Geo alla Rocchetta. Venerdì una troupe del noto programma di Rai3 ha effettuato una visita al Santuario di Porto D’Adda. La troupe, guidata dal noto biologo e intrattenitore televisivo Francesco Petretti e accompagnata da Renato Ornaghi, scrittore del libro sul Cammino di Sant’Agostino, è stata accolta da Fiorenzo Mandelli, che ha letteralmente aperto le porte della chiesina alle telecamere.

«Petretti si è congratulato per gli sforzi fatti per questi luoghi unici - racconta Mandelli - ammettendo che spesso si cercano luoghi speciali all’estero, in America o in zone tropicali, senza accorgersi della bellezza che troviamo dietro l’angolo di casa nostra».

Le riprese sono state effettuate nell’ambito di un documentario sul Cammino di Sant’Agostino e saranno trasmesse su Rai3, nella trasmissione che andrà in onda venerdì 2 novembre.

