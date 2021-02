Le strade di Lissone sono sicure per auto e pedoni? M5S vuole la radiografia della città Un documento in cui si chiede quanto è stato fatto e quanto la giunta intenda fare per mettere in sicurezza strade e marciapiedi: lo ha presentato il Movimento 5 stelle di Lissone all’amministrazione Monguzzi.

Una sorta di “radiografia” dello stato in cui versano gli attraversamenti pedonali, marciapiedi e strade della città di Lissone. Con documento ufficiale, Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lissone, Piermarco Fossati, chiede all’amministrazione comunale “la situazione di tutti gli attraversamenti pedonali presenti sul territorio comunale”, “tutti i lavori svolti per la sicurezza per gli attraversamenti pedonali dal 2012 a oggi, costi e tempistiche di attuazione”, che tipo di sistemi sono previsti “per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e relativi costi”, nonché “tutti i lavori svolti per le asfaltature sulla rete stradale comunale, con costi e tempistiche, compresi i lavori per la messa in sicurezza di eventuali buche”, gli interventi “per la manutenzione per i marciapiedi esistenti o creazione di nuovi marciapiedi, costi e tempistiche” e i lavori in programma in materia di manutenzione strade e marciapiedi e sicurezza attraversamenti pedonali per il biennio 2021 – 2022, costi e tempistiche di attuazione.

Una richiesta dettagliata che tiene conto anche delle segnalazioni sollevate dai cittadini rispetto a criticità e carenze di strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali in diverse zone della città.

