Le staminali per rigenerare il cervello, serata Lions Club a Monza con il luminare Appuntamento al Saint George Premier martedì 1 marzo: ospite d’eccezione e relatore il professore Martino, direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano- Introduzione del professor Roberto Dominici, laboratorio biochimica clinica ospedale di Desio

“Rigenerare il cervello con le cellule staminali”. Si parlerà di passato, presente e futuro della scienza medica: i progressi, le aspirazioni e le speranze in tema di cellule staminali con un ospite d’eccezione, il professore Gianvito Martino. Una serata di livello quella promossa dai Lions Club Lissone, Monza Parco, Arcore Borromeo e Vimercate in programma martedì 1 marzo, dalle 20, al Saint George Premier di Monza, con una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto all’IRCCS Ospedale San Raffaele per sostenere la ricerca di nuovi trattamenti farmacologici e cellulari contro malattie neurologiche come sclerosi multipla e ictus.

Presente, in veste di relatore il professore Martino, direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano. Introduzione a cura del professor Roberto Dominici, laboratorio biochimica clinica ospedale di Desio. Per prenotazioni: 335.8412921

© RIPRODUZIONE RISERVATA