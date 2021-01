Le mascherine inutilizzate dalla scuola di Verano Brianza donate alla Asst Brianza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sono state donate ad Asst Brianza le mascherine chirurgiche che il commissario straordinario Domenico Arcuri aveva indirizzato alla scuola primaria dell’istituto comprensivo di Verano Brianza. L’iniziativa è del Comitato genitori dell’istituto, che ha recuperato dalle maestre «le molte mascherine che erano rimaste inutilizzate a scuola» spiega la presidente Sharon Scagnetti.

I dispositivi di protezione in questione, misura da bambino, sono «molto stretti e la maggior parte degli studenti non riusciva a tenerli indossati». Quindi «gli alunni mantenevano in aula la “chirurgica” portata da casa. Questo almeno fino alla riapertura della scuola dopo le vacanze di Natale, quando hanno iniziato ad arrivare mascherine “normali”, più grandi e con gli elastici sottili».

Il comitato genitori prosegue l’iniziativa di recupero delle mascherine inutilizzate, «per donarle a chi ha bisogno»: le famiglie con figli alla scuola elementare veranese «che abbiano a casa altri pacchi, chiusi e sigillati, delle mascherine inviate da Arcuri nei primi mesi di scuola, possono riportarli alle insegnanti. Provvederemo a una nuova raccolta».

