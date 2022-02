Le LIM vanno in pensione, nelle classi di Verano Brianza arrivano i maxi schermi touch Maxi schermi touch nelle classi delle scuole primaria e secondaria di Verano Brianza: una trentina sono stati appena installati al posto delle vecchie LIM.

Le scuole di Verano entrano nel futuro: sono stati installati in tutte le classi della primaria di via Nazario Sauro e della secondaria “Nelson Mandela” di via Grandi trenta nuovi monitor touch da 65 pollici. Questi ultimi hanno preso il posto delle vecchie LIM, le lavagne interattive multimediali. «Le LIM in buono stato non saranno dismesse – ha assicurato il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione –. Le riutilizzeremo in parte per i laboratori e in parte per la scuola dell’infanzia». Le funzioni multi-touch dei nuovi schermi permettono di lavorare contemporaneamente con gli alunni sullo schermo.

«Sono strumenti facili da usare e dalle grandi potenzialità» ha aggiunto il dirigente scolastico. Sugli schermi è possibile lavorare con Android, con le stesse app che gli studenti ritrovano sui tablet in loro dotazione, oppure con Windows collegando il monitor al computer. La nuova tecnologia consentirà ai docenti di coinvolgere in una videolezione gli studenti isolati a casa e di disegnare delle mappe concettuali per gli alunni con bisogni speciali. Inoltre sarà possibile vedere dei filmati con buona qualità. I monitor touch sono stati acquistati utilizzando i fondi del PON Digital Board che ha finanziato l’Istituto comprensivo di Verano Brianza con circa 45mila euro. La cifra è stata in parte integrata con i fondi della scuola per acquistare gli ultimi tre monitor.

