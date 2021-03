Le fontane e i viali restaurati, un chiosco vero e non solo: come saranno i Boschetti reali di Monza C’è un piano per il recupero definitivo, dopo i giochi per bambini, dei Boschetti reali di Monza: interventi nella parte tutelata per riaccendere le fontana, restaurare i viali e raddoppiare il chiosco.

Potrebbero tornare a zampillare le due fontane dei Boschetti reali che ben pochi monzesi hanno visto in funzione: il ripristino delle vasche è tra gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione dell’area con cui il Comune ha partecipato al bando regionale per i processi di rigenerazione urbana.

Il Pirellone finanzierà con cento milioni a fondo perduto i piani ritenuti migliori: il disegno elaborato dagli uffici del municipio comprende il recupero delle pavimentazioni originali dei Boschetti e del chiosco, il restauro delle fontane e del monumento a Giuseppe Garibaldi, la manutenzione straordinaria dei sottopassi pedonali oltre a interventi sul verde storico e sugli arredi per un totale di 300mila euro.

Monza Boschetti reali

L’acqua, spiega il vicesindaco Simone Villa, sarà un elemento fondamentale del progetto che si armonizzerà con le opere inserite del masterplan per la valorizzazione della Villa Reale e del Parco. Gli obiettivi della giunta sono diversi: rivitalizzare l’area verde che da decenni è mal frequentata e renderla una sorta di porta di accesso al Parco. Il processo, considerando i tempi di redazione dei progetti e della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, dovrebbe richiedere un paio d’anni. I disegni dovranno passare il vaglio della Sovrintendenza dato che la parte a sinistra del viale principale è tutelata: «Ripristineremo i camminamenti ottocenteschi disegnati dal Canonica – afferma Villa – per restituire questo spazio alla città. Da quando sono stati inaugurati i giochi posizionati dall’associazione “Andiamo ai Boschetti”, nei momenti in cui l’emergenza sanitaria lo ha consentito, sono tornate le famiglie con i bambini e le cattive frequentazioni sono scomparse». I monzesi dovrebbero essere richiamati anche dal ripristino del chiosco-bar oltre che da un migliore assetto dei sottopassi che permettono di superare in sicurezza la barriera costituita da via Boccaccio.

Monza Boschetti reali

In passato altre amministrazioni si sono misurate con la riqualificazione dell’area: la precedente giunta, che ha avviato l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, ha presentato al Governo Renzi una proposta firmata dall’agronomo Giorgio Buizza rimasta lettera morta in quanto i bandi annunciati in vista dell’Expo 2015 non sono stati finanziati. «Lo studio – ricorda l’ex sindaco Roberto Scanagatti – puntava al recupero filologico del patrimonio arboreo in quanto gli alberi attuali hanno sostituito quelli tagliati durante la Guerra per farne legna da ardere». Sarebbe, invece, più complicato oltre che notevolmente costoso riavvicinare i Boschetti alla Villa e ai Giardini Reali riducendo il calibro di via Boccaccio, ampliata attorno agli anni Sessanta. Per il momento appare impensabile interrare l’arteria, come ipotizzato da alcuni progettisti una ventina di anni fa: «Si potrebbe – aggiunge l’ex primo cittadino – restringere la carreggiata e creare un passaggio pedonale. Prima, però, sarebbe necessario un piano del traffico per capire come indirizzare i flussi dei veicoli».

Monza Boschetti reali

