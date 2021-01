Le bibliotecarie di Biassono scrivono ai lettori: «Siamo a vostra disposizione» Con una lettera virtuale affidata alla pagina Facebook della civica: «Riusciremo a tornare attive con le nostre rubriche settimanali e, tra qualche mese, speriamo, con le nostre iniziative, vi ringraziamo per il sostegno»

“Care lettrici, cari lettori”. Comincia così la lettera virtuale che le bibliotecarie della Civica di Biassono hanno voluto scrivere ai cittadini. Anche la biblioteca di via San Martino, come tutte le altre, è chiusa da tempo, aperta ad intermittenza e solo per ritirare i libri prenotati. Niente più incontri, eventi, niente più letture proposte dalle lettrici volontarie ai più piccoli.

«Riusciamo a scrivere un post come si deve semplicemente per informarvi che ci siamo e siamo a vostra disposizione – si legge nella lettera affidata alla pagina Facebook della biblioteca -. In queste ultime settimane ci sono stati cambiamenti su cambiamenti: dpcm, orari, app, rifacimento tessere e malattie varie. C’è anche tutto un dietro le quinte invisibile ma che influisce molto sul nostro servizio». Poi una ammissione, molto umana ma anche molto sincera. «In tutto questo tempo abbiamo sempre cercato di garantire i servizi essenziali. A volte ci siamo riuscite in scioltezza, a volte annaspando. Abbiamo lavorato al meglio delle nostre possibilità e siamo certe che comprendete e scusate anche i momenti di fatica».

E infine la promessa da tutti attesa. «Riusciremo a tornare attive con le nostre rubriche settimanali e, tra qualche mese, speriamo, con le nostre iniziative. Nel frattempo vi ringraziamo per il vostro sostegno. Ci vediamo in biblioteca».

Un messaggio che è piaciuto ai cittadini che hanno fatto sentire la loro vicinanza alle bibliotecarie con messaggi e like.

