Lazzate, sradicato il bancomat in piazza Caduti: ladri in fuga con mille euro

Venerdì 24 Luglio 2020

Nubifragio su Limbiate e le Groane allagamenti e danni anche a Cesano e Lentate, 50 chiamate ai vigili del fuoco in provincia

Problemi in via Cavour a Binzago per tombini intasati e lungo la Nazionale dei Giovi a Lentate. A Limbiate un grosso albero è caduto in ...