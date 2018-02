Lazzate, l’abbattimento della quercia finisce male: sollevatore si ribalta e trancia cavo dell’elettricità Lunedì mattina, a Lazzate, l’abbattimento di una quercia di una quindicina di metri si è concluso con il ribaltamento di un sollevatore telescopico vinto dal peso della pianta. Nessun ferito.

Nessun ferito in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Lunedì mattina, a Lazzate, l’abbattimento di una quercia di una quindicina di metri si è concluso con il ribaltamento di un sollevatore telescopico vinto dal peso della pianta. Nella caduta il mezzo ha sfiorato il furgone della ditta incaricata e il mezzo della polizia locale di Lazzate presente sul posto per i lavori. Ha tranciato anche un cavo dell’illuminazione pubblica.

Lazzate incidente ribaltamento gru potatura alberi

(Foto by Edoardo Terraneo)

L’intervento sulla pianta era programmato, l’incidente si è verificato nel momento in cui i tecnici avrebbero dovuto direzionare la caduta del tronco.



Sul posto i vigili del fuoco di Seregno e di Milano che hanno lavorato con una gru per recuperare il sollevatore e liberare la strada. Presenti i vigili di Misinto in supporto e i carabinieri di Lentate sul Seveso, i tecnici dell’Enel che hanno tolto la corrente al quartiere tra Lazzate e Lentate per permettere ai soccorsi di lavorare in sicurezza.

