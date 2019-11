Lavori in corso nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza Lavori in corso nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza. Rifatti segnaletica e stalli, da rifare gli accessi con abbattimento delle barriere architettoniche. Previsti interventi anche nelle vie Pergolesi, Monsignore Baraggia e Donizetti.

Lavori in corso nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza. Alla fine di ottobre hanno preso il via i lavori per rifare la segnaletica orizzontale e per aumentare la larghezza degli stalli secondo la normativa vigente a 2,5 metri, per facilitare le manovre di parcheggio e l’accesso degli automobilisti

All’interno del parcheggio sono state realizzate anche corsie a senso unico per migliorare e facilitare i percorsi delle auto. I lavori sulla segnaletica interna al parcheggio, a cura di Monza Mobilità, si sono conclusi in una settimana, con tre giorni di anticipo sul cronoprogramma.

Adesso i cantieri si sposteranno sugli accessi e le uscite: saranno modificati i cordoli esistenti o ne saranno posizionati di nuovi, per impedire le manovre più pericolose. E saranno realizzati degli scivoli di collegamento tra il marciapiede di via Pergolesi e il parcheggio per di rendere più agevole il superamento del dislivello, abbattendo le barriere architettoniche.

Monza segnaletica parcheggio ospedale San Gerardo

«L’obiettivo – spiega l’assessore alla Mobilità Federico Arena – è migliorare l’uso degli stalli, garantendo una circolazione migliore all’interno del parcheggio e limitando i punti di potenziale pericolo».

Contemporaneamente saranno realizzati anche interventi per l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale di via Pergolesi, via Monsignore Baraggia e via Donizetti per aumentare la sicurezza dei pedoni e ridurre le interferenze tra le auto in coda per entrare nel parcheggio e quelle in transito.

L’intervento di Monza Mobilità, per un importo di circa 50mila euro, prevede infine la verifica tecnica degli impianti che regolano l’accesso e l’uscita dall’area di parcheggio e sulle casse per il pagamento della sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA