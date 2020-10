Il passaggio a livello di via Battisti a Ronco Briantino chiuso per i lavori (Foto by Gabriele Galbiati)

Lavori in corso: il passaggio a livello di via Battisti a Ronco Briantino chiuso per tre giorni Sarà chiuso fino a venerdì il passaggio a livello di via Battisti a Ronco Briantino che collega alla località Brugarolo di Merate. Tre giorni di lavori per Rfi.

È stato chiuso nella giornata di mercoledì 21 ottobre il passaggio a livello di via Battisti a Ronco Briantino. Il temporaneo blocco della circolazione sul tratto di strada che porta verso la località Brugarolo di Merate si è reso necessario per via di alcune opere che Rfi deve realizzare proprio in questi giorni con l’obiettivo di rinnovare e risanare i binari in corrispondenza dell’attraversamento stradale.

Nei giorni scorsi il Comando di Polizia Locale guidato dal Comandante Michele Coriale ha firmato un’ordinanza per il blocco della circolazione sul tratto interessato che proseguirà fino alle ore 10 di venerdì 23 ottobre. Gli automobilisti che arrivando da Ronco Briantino dovranno raggiungere la località meratese dovranno quindi necessariamente passare o da Osnago oppure da Verderio.

