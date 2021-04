Lavori alla fognatura in via Firenze a Carate: possibili disagi a maggio A causa di alcuni lavori alla fognatura lungo via Firenze a Carate, nel corso del mese di maggio saranno possibili disagi per quanto riguarda la viabilità.

Possibili disagi sulla viabilità in via Firenze, a Carate Brianza, tra il 3 e il 29 maggio. Sono previsti lavori di riparazione sulla rete fognaria, che saranno realizzati da una società seregnese per conto di BrianzAcque. Nel tratto di via Firenze compreso tra l’intersezione con via Mascherpa e l’ingresso del parcheggio sotterraneo di fronte agli studi medici, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori ci sarà divieto di transito, divieto di sosta con rimozione coatta e limite di velocità a 10 chilometri orari. Il tratto di via interessato alle opere è molto limitato, ma si trova nei pressi di un polo commerciale e sanitario piuttosto frequentato. Soprattutto i civici 12 e 14 di via Firenze porrebbero avere disagi derivanti dal cantiere.

