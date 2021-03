L’Ast aggiorna le statistiche, a Seregno i morti per coronavirus sono passati da 99 a 123 Balzo in avanti del numero di morti, a Seregno, causati dal coronavirus: l’Ats ha aggiornato le statistiche, sono passati da 99 a 123.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi, le persone che si sono spente a causa del coronavirus sul territorio di Seregno sono state 123. È questo l’elemento essenziale dell’abituale report nel merito, che il sindaco Alberto Rossi ha pubblicato sulla sua pagina di Facebook. Il numero ha fatto segnare un balzo notevole rispetto al precedente aggiornamento, quando le persone scomparse erano state indicate in 99, ma il primo cittadino ha motivato la novità anche, se non soprattutto, con una correzione delle statistiche degli ultimi mesi. «Rispetto alle informazioni fornite da Ats -ha sottolineato-, 53 persone sono decedute nella prima ondata, 55 da ottobre a dicembre dello scorso anno e 15 nel 2021».

Qualche spunto di ottimismo lo regala invece la lettura dei numeri inerenti gli attualmente positivi, che sono scesi a 334, ovvero 7 in meno in confronto al 19 marzo. Il loro totale dall’avvio del periodo di emergenza sanitaria è al contrario di 3mila 495. «C’è stata una leggera flessione da questo punto di vista -ha commentato ancora Rossi-, ma ciò non vuol dire ovviamene che sia il caso di abbassare la guardia». I residenti in regime di sorveglianza attiva sono infine 428.

