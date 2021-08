L’arcobaleno su viale Lombardia a Monza Nel tardo pomeriggio di lunedì 23 agosto sulla Brianza è comparso un arcobaleno. E a Monza ha disegnato un arco completo.

Vento, pioggia in realtà poca. Ma le condizioni sono risultate ideali per far apparire nel cielo della Brianza un bell’arcobaleno. Si è visto bene a Monza, anche in viale Lombardia, dove un lettore ha catturato l’immagine dell’arco completo: «Ore 19.22 di lunedì 23 agosto», ha specificato. E voi avete visto l’arcobaleno?

