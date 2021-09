L’arcivescovo di Milano Delpini a Monza per la messa di inizio anno del Collegio Villoresi Per la messa di inizio anno scolastico del Collegio Villoresi l’arcivescovo di Milano Mario Delpini verrà a Monza per la funzioen.

Nella mattina di martedì 7 settembre l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini sarà in Duomo a Monza per presiedere alle 9 la messa di inizio anno scolastico del Collegio Villoresi. L’arcivescovo in questi giorni sta ufficiando nella diocesi alcune celebrazioni per le Comunità educanti dei Collegi arcivescovili e farà così tappa anche a Monza. Il collegio San Giuseppe, diretto da don Paolo Fumagalli, è uno dei primi collegi arcivescovili della diocesi. Esiste da 160 anni e conta due sedi: a Monza e a Merate. Nella struttura monzese sono presenti un migliaio di alunni dall’asilo nido alle medie superiori mentre a Merate, dove si svolgono i corsi dalla scuola d’infanzia alle scuole medie inferiori, vi sono oltre trecento studenti. Gli educatori, nel complesso, arrivano a 150-180 unità, dalle figure degli insegnanti classici ai docenti “madrelingua” fino ai vari specialisti in singole materie. Don Paolo Fumagalli, nominato rettore lo scorso mese di maggio, ha assunto la sua carica lo scorso 1°settembre sostituendo don Sergio Massironi. In precedenza aveva guidato il Collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno.

