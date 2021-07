Monza Amrita Ceravolo Food for all (Foto by Fabrizio Radaelli)

L’appello di Food for All: «Raccolta fondi per una Unità sanitaria mobile» L’organizzazione di volontari che aiuta le persone che vivono in strada strada chiede aiuto per acquistare un nuovo furgone che serva per trasporto e distribuzione pasti, ma anche per il medico.

Una raccolta fondi per acquistare un mezzo di trasporto per agevolare le attività dell’organizzazione a sostegno delle persone in difficoltà che vivono in strada e delle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità. A lanciarla in rete è stata la brianzola FoodForAll presieduta da Amrita G. Ceravolo. L’organizzazione, che conta sessanta volontari di età diverse, dal 2018 si spende per aiutare i senza fissa dimora che vivono nei pressi della Stazione Centrale di Milano e della zona Nord Est della metropoli e le famiglie bisognose di Monza e Brianza.

Ora, però, FoodForAll ha bisogno di un furgone da adibire sia a veicolo per il trasporto e la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie e dei pasti per chi vive in strada ma anche da trasformare in “Unità Sanitaria Mobile” per consentire al medico che settimanalmente presta servizio di visitare i senza fissa dimora in totale sicurezza e rispetto della privacy.

“Attualmente queste persone vengono visitate e medicate in mezzo alla strada – spiega Ceravolo – Non è certo una condizione adeguata, né per il medico né tanto meno per loro. In un momento così delicato poter garantire, oltre al cambio vestiti e a qualche pasto, anche una visita in totale sicurezza e privacy è molto importante. La dignità e il rispetto delle persone passano anche da questi piccoli gesti. Ma soprattutto riteniamo che tutti abbiano il diritto alla salute e ad essere curati”.

FoodForAll negli ultimi due anni è cresciuta molto. Ogni anno vengono distribuite 3.000 colazioni, 22.000 pasti, 3.000 coperte e vengono effettuate oltre 400 visite mediche. Per contribuire alla raccolta fondi si può effettuare un versamento sul conto corrente Iban IT63C0521632390000000006881 intestato a FoodForAll specificando la causale: Donazione liberale per acquisto Unità Mobile.

