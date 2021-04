L’appello della Caritas di Seregno: «Forza, regalateci i vostri ultimi punti fragola Esselunga» Appello della Caritas di Seregno che invita tutti a donare, prima che siano cancellati, i punti fragola rimasti della campagna Esselunga.

La Caritas cittadina di Seregno chiede un ulteriore aiuto alla popolazione, per raccogliere i punti della raccolta Fidaty di Esselunga, da utilizzare per fare la spesa a favore dei tanti che, in questa fase di crisi economica, determinata anche dalla pandemia, si trovano purtroppo in uno stato di bisogno. Attraverso il social network Facebook, i volontari hanno sottolineato che «fino a venerdì 9 aprile potete ancora donarci i vostri vecchi punti. Forza, facciamo un ultimo sforzo. Guardate se avete vecchi punti sulla tessera». Il riferimento è alla campagna che era terminata lo scorso 21 marzo. Chi fosse nella condizione di donare, può farlo indirizzando i suoi punti sulla tessera numero 0400140457977, intestata al responsabile della Caritas cittadina seregnese Gabriele Moretto: è sufficiente per questo rivolgersi al banco Fidaty all’interno di un supermercato oppure utilizzare il portale o la app di Esselunga. Fin qui, i punti già accreditati sono stati 790mila, convertiti in spese per un valore complessivo di 7mila 110 euro.

