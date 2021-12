L’anziano tamponato e il gioco ritrovato: a Lissone due “casi” risolti grazie a Facebook Oltre le quotidiane polemiche, nell’ultima settimana a Lissone due “casi” si sono risolti grazie a facebook.

Facebook oltre le quotidiane polemiche nell’ultima settimana a Lissone. Il social network, attraverso il gruppo Sei di Lissone se, si è rivelato utile in due occasioni: per entrare in contatto con una coppia di anziani coinvolta in un incidente e per ritrovare il giocattolo di un bambino, sicuramente una bella notizia sotto Natale.

Nel primo caso il messaggio era stato pubblicato da una persona che aveva tamponato l’auto di due anziani e poi, spostandosi in un parcheggio per fare la constatazione amichevole, li aveva persi di vista. Andato a vuoto un giro nella zona per ritrovarli, si era affidato al gruppo: “Se qualcuno li conosce mi contatti cortesemente, grazie”.

Qualcuno per fortuna li conosceva e ha fatto da tramite per organizzare l’incontro e, soprattutto, lo scambio dei rispettivi estremi assicurativi. Il caso è stato chiuso dalla pubblicazione della foto del signor Andrea con nonno Luciano. Un gesto che ovviamente è piaciuto agli iscritti.

Tutto bene anche per il giocattolo fatto “volare troppo in alto e scomparso” segnalato con la foto da un papà: anche in questo caso la soluzione è stata rapida. Segnalato nel pomeriggio di giovedì, la segnalazione del ritrovamento è arrivata nella mattina della vigilia.

