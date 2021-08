L’amore tra Walter Bonatti e Rossana Podestà rivive nella fiction di Rai1 Walter Bonatti e Rossana Podestà: un amore lungo 30 anni che sarà raccontato dalla docufiction evento “Le montagne del cuore”, in onda domenica 12 settembre su Rai1

Walter Bonatti protagonista della fiction Rai. L’alpinista monzese avrà il volto di Alessio Boni nella docufiction evento “Le montagne del cuore”, in onda domenica 12 settembre. Una serie che aprirà la stagione delle serie e del tv movie di Rai1. A dieci anni dalla scomparsa di Walter Bonatti, racconta in modo inedito il grande alpinista e la donna che amava, Rossana Podestà. Prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, oltre a Boni nel cast c’è anche Nicole Grimaudo mentre la regia è di Stefano Vicario.

Il primo appuntamento tra i due è datato 2 giugno 1981 e la loro storia d’amore durerà trent’anni. Carla Dora Podestà, ovvero Rossana Podestà, è all’apice di una carriera folgorante che l’ha portata fino a Hollywood, segnata però da molte delusioni sentimentali, quando in un’intervista dichiara di sognare ancora l’amore e che, se potesse scegliere, scapperebbe su un’isola deserta con Walter Bonatti. Lui rappresenta quanto di più lontano ci possa essere dal glamour di Cinecittà. La libertà, il vivere appassionato di un’anima inquieta e ribelle: scalatore, viaggiatore, giornalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA