Lamette nell’area cani di Lissone, l’assessore: «Atto criminale»

Nuovo allarme nell’area cani del giardino pubblico di via Botticelli, a Lissone, dove sono state rinvenute delle lamette. Diverse persone hanno lamentato già in passato la presenza di ossa di pollo, estremamente pericolose per i cani. Non si conoscono gli autori di tali gesti che restano al momento ignoti. All’interno della recinzione, qualcuno ha gettato delle lamette da barba. Immediato il tam tam sui social per mettere in guardia i proprietari dei cani, così come la segnalazione agli uffici comunali preposti. L’allerta rimane alta.

Dispetti? L’assessore all’ecologia, Antonio Erba va oltre. «E’ un atto criminale, già segnalato ai nostri uffici, e va oltre l’inciviltà- dichiara- sono gesti deprecabili che vanno oltre la mera inciviltà. I fatti vanno segnalati all’autorità di pubblica sicurezza. E’ una questione di ordine pubblico, di presidio del territorio. Noi lo facciamo con le risorse e i mezzi che abbiamo. Non è semplice, è una questione di cultura perché qui siamo di fronte a livelli di inciviltà culturale e il fenomeno è particolarmente difficile da arginare. Tuttavia vorrei dire che Lissone non si caratterizza per situazioni particolarmente preoccupanti, la convivenza tra possessori di animali e persone che invece preferiscono non avere animali mi pare, almeno sino ad oggi, buona. Poi emergono episodi che vanno combattuti e monitorati con i giusti mezzi».

