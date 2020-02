Ladri nella scuola materna di Nova Milanese: rubati pc e stampante Anonimi sono entrati nell’edificio in una delle notti del weekend, forzando una delle finestre scorrevoli e una volta all’interno si sono impossessati di un pc e di una stampante e sono usciti da dove erano entrati.

Nel pieno del fine settimana dell’emergenza-corona virus c’è qualcuno che ha pensato di fare visita alla scuola materna di via Oberdan di Nova Milanese per rubare i pochi strumenti di valore presenti. Gli anonimi sono entrati nell’edificio in una delle notti del weekend, forzando una delle finestre scorrevoli e una volta all’interno si sono impossessati di un pc e di una stampante e sono usciti da dove erano entrati.

Ad un primo controllo effettuato dal personale non mancherebbero altri strumenti. Ad accorgersi dell’effrazione, lunedì mattina è stata una delle insegnanti che è arrivata in via Oberdan per recuperare del materiale lasciato la scorsa settimana. Altrimenti il furto con scasso sarebbe stato scoperto solo alla ripresa dell’attività didattica, quando le disposizioni regionali consentiranno il ritorno a scuola di scolaresche e insegnanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri agli ordini del maresciallo Gianluca Lotti che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Presente anche l’assessore Savina Frontino che ha constatato di persona l’entità del danno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA