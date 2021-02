La visita dell’arcivescovo Delpini alla comunità di Carate e Albiate: “Occasione per dire a tutti voi: mi state a cuore” L’arcivescovo Mario Delpini è stato in visita pastorale alla comunità Spirito Santo di Carate Brianza e Albiate tra il 13 e 14 febbraio. Il monsignore ha incontrato le parrocchie di Carate, Agliate, Costa Lambro e Albiate.

L’arcivescovo Mario Delpini è stato in visita pastorale alla comunità Spirito Santo di Carate Brianza e Albiate tra il 13 e 14 febbraio. Un evento atteso, che si è realizzato a quasi un anno dal precedente appuntamento saltato causa pandemia. Il monsignore ha incontrato le parrocchie di Carate, Agliate, Costa Lambro e Albiate.

Nella messa di domenica in chiesa prepositurale a Carate, il parroco don Giuseppe Conti ha accolto Delpini «con grande gioia», presentando la comunità pastorale nella sua «ricchezza di attività educative, scolastiche, caritative, culturali, di gruppi e movimenti ecclesiali».

Parole che, ha evidenziato il monsignore, «dicono il suo apprezzamento per questa comunità in cui si è inserito da poco e in circostanze che complicano un po’ la conoscenza delle persone e delle situazioni. Lo ringrazio di essersi appassionato a questa comunità pastorale. Sono contento di essere qui. A riconoscere la bellezza, ricchezza, storia di questa comunità e la sua promessa di futuro».

Più avanti nell’omelia ha rimarcato che «la visita pastorale per me è occasione per entrare in ogni comunità, per dire a tutti voi: mi state a cuore, sento una responsabilità per voi, per il vostro cammino di fede».

Ha accompagnato la riflessione sulla «Chiesa che siamo, la Chiesa che saremo che è quella che è sempre stata: la comunità dei peccatori perdonati, grati per la misericordia ricevuta, liberi per una liberazione che li ha resi capaci di una storia nuova».

Il sindaco Luca Veggian, all’indomani della visita pastorale, ha riconosciuto che «la sua presenza, coadiuvata dal nostro parroco e dai nostri sacerdoti, ha rappresentato un importante momento di condivisione per la nostra comunità pastorale. In particolar modo hanno beneficiato della sua visita, e delle sue sagge parole, famiglie, ragazze, ragazzi, nonne e nonni. Un punto di riferimento significativo, da cui prendere esempio, soprattutto in un momento delicato come questo».

La visita alla comunità pastorale Spirito Santo è stata la prima tappa della visita al Decanato di Carate Brianza.

