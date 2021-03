La staffetta della memoria virtuale e a distanza dei Marciacaratesi per i caduti di Pessano Domenica 14 marzo in occasione della commemorazione dei morti nell’eccidio di Pessano del ’45, la Polisportiva Marciacaratesi organizza una staffetta della memoria

Il ricordo dei caduti caratesi nell’eccido di Pessano (9 marzo 1945) traspare nel passaggio di un testimone. Quello della memoria, ma anche quello virtuale della staffetta a distanza organizzata dai Marciacaratesi. L’associazione sportiva, non potendo partecipare alla commemorazione che si terrà a Carate domenica 14 marzo, per lo stesso giorno organizza la “Pessano - Carate Brianza”.

La tradizionale manifestazione, nel contesto dell’emergenza sanitaria, cambia forma: verranno corsi 5 chilometri da cinque podisti; più un chilometro a piedi. La corsa coinvolgerà una trentina di atleti divisi in squadre e ogni squadra coprirà in totale la distanza di 26 chilometri, percorsi non lungo il solito tracciato, ma dove i corridori potranno - compatibilmente con le regole in vigore - fare 5 chilometri e i camminatori un chilometro. Ogni partecipante correrà individualmente. La staffetta ha un valore simbolico, perché i 26 chilometri sono quelli che separano il cippo di Pessano da quello di Carate.

