La scuola a settembre? Il ministro Bianchi: «Mi batto perché sia in presenza, il Cts non è Voldemort». Dad: il 43% degli studenti dice di aver appreso meno Come sarà la scuola a settembre? Secondo il ministro Bianchi dovrebbe essere in presenza: «Io mi batto perché lo sia, il Cts non è Voldemort». Intanto, secondo i dati diffusi dalla Fondazione Agnelli, il 43% degli studenti ritiene di aver appreso meno con la didattica a distanza.

«La parola Dad come tutti gli acronimi è pericolosa. Se Dad vuol dire l’esperienza dell’anno scorso in completa sostituzione della scuola in presenza, quella no, non la facciamo più. La scuola è in presenza e tutti noi dobbiamo remare in questa direzione. A settembre stiamo lavorando per essere in presenza». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo alle domande degli studenti nella giornata di apertura di Rep 2021. «Questo - ha detto Bianchi - non è un problema solo del governo. Bisogna responsabilizzare tutti. Non si dica il governo faccia, il governo dica: tutti facciamo, tutti diciamo».

La pandemia non va dimenticata. «Non è ancora finita. C’è anche questa responsabilità. Il Cts non è Voldemort, e io non sono Harry Potter», ma la volontà è quella di riaprire le aule agli studenti.

Alcuni dati. Uno studente delle superiori su quattro ha trovato più agevole interagire con i docenti in Dad che in presenza, il resto degli studenti ritiene che comunicazioni e interazioni siano peggiorate. La maggior parte degli studenti denuncia un maggiore senso di affaticamento (65%) dopo una giornata di scuola in Dad e una maggiore difficoltà a mantenere l’attenzione (73%). Gli studenti dichiarano di avere affrontato verifiche e interrogazioni in Dad con minore ansia rispetto a quelle in presenza e con un rendimento migliore, ma ciò forse dipende anche dal fatto che in Dad farsi suggerire o copiare è relativamente più facile, come riporta il 70% di loro. Sono queste alcune delle evidenze del rapporto «La Dad alle scuole superiori nell’anno scolastico 2020-21: una fotografia» realizzata dalla Fondazione Agnelli insieme al Centro Studi Crenos e al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari.

La rilevazione ha riguardato un campione rappresentativo di 123 scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, in tutta Italia. In ogni istituto sono stati proposti questionari a studenti (del III e V anno), docenti e dirigenti scolastici, raccogliendo complessivamente le risposte di 105 dirigenti scolastici, 3.905 docenti, 11.154 studenti. Partendo da questo quadro, non stupisce perciò che anche le relazioni con docenti e compagni in Dad non sempre siano state facili, mentre la fatica di seguire le lezioni si faceva sentire. Il 91% degli studenti delle scuole superiori nell’ultimo anno scolastico ha trascorso tra 5 e le 6 ore al giorno collegato in video per attività in sincrono. Per 9 studenti su 10, lezioni in video, verifiche e compiti a casa sono state le uniche attività proposte da tutti i docenti, senza particolare differenza tra le materie. Solo in 1 caso su 3 sono state proposte anche attività di ricerca che gli studenti potevano svolgere in autonomia e/o in gruppo, mentre in meno di 1 caso su 5 sono state sperimentate le più innovative piattaforme digitali che propongono giochi didattici, app ed esercizi interattivi per personalizzare i percorsi di apprendimento.

Anche quando la Dad non era proponibile come alternativa a specifiche attività didattiche, come nel caso dei laboratori tecnico-pratici per i quali le indicazioni ministeriali consentivano l’offerta in presenza, più di 2 docenti su 3 si sono astenuti dal proporla, non per timore dell’opposizione di studenti e genitori, ma per una propria valutazione di opportunità dato il rischio pandemico. Seppur più stanchi, e forse annoiati da troppe lezioni on-line, 2 studenti su 3 però affermano che i loro voti non sono cambiati rispetto a quelli che avrebbero ricevuto in presenza. Ma alla domanda se in DaD hanno imparato di più o di meno, solo il 57% in media risponde di avere imparato all’incirca quanto avrebbe fatto a scuola. Il 43%, dunque, ha lamentato di aver appreso di meno. Questa percentuale cala ancora di più (46%) per gli studenti che non hanno grande fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità di apprendimento.

«La ricerca ci dice, fra le tante informazioni, che nella pratica quotidiana della Dad non c’è stato alcun significativo cambiamento metodologico e organizzativo rispetto a prima della pandemia - commenta Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli -. Quasi tutte le scuole superiori italiane hanno riproposto online e in sincrono la tradizionale didattica basata su lezione frontale, compiti a casa e verifiche, senza un ripensamento dei tempi, delle attività e degli strumenti, che tenesse conto della differenza di fare scuola in classe o a distanza. E senza un vero sforzo di sperimentare strategie per valorizzare di più autonomia e protagonismo dei ragazzi. Ciò forse può in parte spiegare perché gli studenti rivelino la loro fatica a seguire le lezioni in Dad, a tenere alte motivazione e attenzione, a interagire positivamente con professori e compagni, difficoltà tipiche dell’apprendimento da remoto».

