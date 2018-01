La Provincia di Monza è un po’ più ricca: arrivano 39 milioni per le quote di Asam Accordo a tre con la Città metropolitana di Milano, la Regione e la Provincia di Monza: arrivano in cassa a rate 39 milioni di euro per le quote di Asam, la holding di Serravalle passata al Pirellone.

La Provincia di Monza si scopre ricca: il presidente Roberto Invernizzi ha firmato l’accordo per le quote di Asam e porta a casa quasi 40 milioni di euro. L’intesa è stata siglata con Regione Lombardia e la Città Metropolitana di Milano e riguarda il riconoscimento del valore azionario di Asam spa, la holding di Serravalle.

“Nel documento sono stabiliti criteri e le modalità per la restituzione del credito che spetta a Città Metropolitana e Provincia MB dopo che Regione Lombardia è subentrata nella partecipazione di controllo di Asam spa come previsto dal Decreto Delrio del 2014” scrive la provincia in una nota, snocciolando i numeri: il credito totale da spartire è 142.034.000 euro per le quote azionarie e 26.401.2014,73 per i dividendi è sarà restituito rate fino al 2036. “Alla Provincia MB spetta un importo pari a 37.144.000 euro per quote azionarie e 2.039.704 per dividendi per gli anni 2007-2009 e 446.559 a titolo di interessi calcolati convenzionalmente tra le parti nella misura dello 0,10% corrispondente al tasso di interesse legale vigente nell’anno 2017”.

«Tutta la vicenda che riguarda Asam ha coinvolto la Provincia da vicino e per questo forte e determinato è stato il nostro impegno nel rivendicare la restituzione di risorse che di fatto appartengono al territorio - ha detto Invernizzi - . Oggi possiamo davvero mettere un punto e, anche grazie a queste entrate certe per i prossimi diciotto anni, la Provincia può ritrovare un ruolo centrale nella programmazione di servizi e progetti davvero utili alla collettività.»

