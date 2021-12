La protezione civile di Verano Brianza vende panettoni e pandori solidali Panettoni e pandori solidali in vendita a Verano Brianza con la protezione civile.

Buoni e solidali. Il gruppo protezione civile volontari Verano Brianza onlus organizza una vendita di panettoni e pandori solidali. Le tute gialle saranno presenti in piazza del mercato mercoledì 15 e 22 dicembre dalle 9 alle 12.30 e domenica 19 dicembre in Piazza Liberazione dalle 9 alle 12.30. Offerta minima 8 euro. Il gruppo tornerà poi in Piazza Liberazione venerdì 24 dicembre per incontrare… Babbo Natale. Dalle 9 alle 12.30 i volontari prepareranno pop corn per i più piccoli che potranno poi tentare la fortuna con la pesca di beneficenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA