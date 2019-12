Le Sardine in piazza Trento e Trieste (Foto by Federica Fenaroli)

La prima volta delle Sardine a Monza: 500 in piazza Trento a Trieste - FOTO VIDEO - FOTO - Debutto del movimento delle Sardine anche a Monza: nel pomeriggio di sabato 14 dicembre 500 persone in piazza Trento e Trieste per chiedere rispetto, diritti, inclusione, non violenza e antifascismo.

Circa 500 sono le Sardine che nel pomeriggio di sabato 14 dicembre si sono presentate in piazza Trento e Trieste per la prima manifestazione monzese del movimento nazionale che nello stesso giorno ha organizzato l’iniziativa a Roma. L’intenzione era di diffondere un messaggio che parli di solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione, non violenza e antifascismo. «Vogliamo risvegliare la coscienza critica, con un movimento che, dal basso, possa portare vitalità ed energia, per restare umani e democratici» erano state le premesse: e così a Monza dopo l’inno nazionale e ”Bella ciao” l’invito a scambiarsi libri perché “l’ignoranza si combatte con la cultura”.

Molti volti del Partito democratico (l’ex sindaco Roberto Scanagatti, l’onorevole Roberto Rampi, Marco Lamperti) e poi l’ex sindaco Michele Faglia, l’artista Andy Fumagalli e le speciali sardine a sorpresa realizzate a maglia dall’associazione Sul filo dell’arte.

